بيئة الشرقية تشكل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بشأن النحر في العيد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالملف البيئي وتسعى جاهدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين، مشيراً إلى ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية والتنسيق الكامل مع جهاز شئون البيئة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والتعامل الفورى مع الذبح خارج المجازر المخصصة.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر الفرع الإقليمي بمركز الزقازيق، وذلك لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال فترة عيد الاضحى المبارك ، والعمل على سرعة التعامل معها في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير سبل الراحة للمواطنين ، فضلا عن قيام فريق عمل الجهاز بالشرقية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى فى الحملة المكبرة لمنع الذبح العشوائي خارج المجازر الحكومية المعتمدة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ،ذلك تنفيذاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وقانون المخلفات الجديد رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الشكاوى البيئية التي يتم تلقيها تتنوع ما بين شكاوى تلوث الهواء الناتج عن الأدخنة وحرق المخلفات، وتلوث المياه، وتراكم القمامة، والضوضاء، إلى جانب مخالفات المنشآت غير الملتزمة بالإشتراطات البيئية، والتخلص غير الآمن من المخلفات، بما يتطلب سرعة التعامل الفوري معها حفاظاً على صحة المواطنين والبيئة هذا بالإضافة إلى جاهزية أعضاء لجنة الأزمات والكوارث البيئية بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك للتعامل مع أى بلاغات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.