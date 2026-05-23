صوامع وشون الشرقية تستقبل 623 ألف طن قمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة توريد القمح المحلي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين بما يسهم في انتظام عمليات الاستلام وتحقيق المستهدف من التوريد مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات داخل مواقع التخزين المختلفة.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي إلى شون وصوامع المحافظة حتي الآن بلغ 623 ألف طن و218 كيلو لافتاً إلى أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

وفي سياق متصل أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ( ٣٩٤٣١٥) فدان حتى الآن علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت (٣٩٤٣١٥) فدان لافتاً إلى ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.