مياه الشرقية تُنفذ قافلة استهدفت 7 آلاف مواطن لترشيد الاستهلاك.. صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن أهمية تنظيم الندوات التوعوية الخاصة و القوافل المائية بترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة والتعاون بين شركة مياه الشرقية وجميع المؤسسات الحكومية من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للمواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بالدور المثمر الذى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة وتنفيذ حملات التوعية و استطلاع الرأى بالمدن و القرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على خدمات الصرف الصحي

ومن جانبه أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتنظيم قافلة مائية بقرية العباسة التابعة لمركز ومدينة أبوحماد استهدفت (٧٠٠٠) مواطن والتى تأتى ضمن خطة الشركة للوصول إلى المواطنين فى مواقعهم المختلفة و تُقدم خدمات شاملة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الوعي المائي و البيئى مشيراً إلى أن القافلة شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة الميدانية و الخدمات المتنوعة.