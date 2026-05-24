الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام روسيا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أولى مبارياته الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره الروسي مساء الخميس المقبل.

موعد مباراة مصر وروسيا

وتقام المباراة يوم 28 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

القناة الناقلة للمباراة

وتنقل قناة “أون سبورت” المباراة حصريًا، بعد حصولها على حقوق بث المباريات الودية الخاصة بالمنتخب المصري.

برنامج معسكر المنتخب

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن المعسكر الحالي يُقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى 26 مايو، قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لمواجهة روسيا، ثم السفر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو لخوض ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

استبعادات ووجوه جديدة

وشهدت قائمة المنتخب استبعاد الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، فيما ضمت القائمة وجوهًا شابة جديدة أبرزها حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، وأقطاي عبد الله مهاجم إنبي.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

وضمت القائمة:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات مصر في المونديال

مصر × بلجيكا: 15 يونيو – 10 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو – 4 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران: 27 يونيو – 6 صباحًا بتوقيت القاهرة

منتخب مصر كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

