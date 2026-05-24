منتخب مصر تحت 17 عامًا يواجه كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.. اليوم

يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين المقامة في المغرب.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني حسين عبداللطيف، حيث يسعى لمواصلة المشوار القاري والتأهل إلى الدور نصف النهائي، في مواجهة تُقام على ملعب مركب محمد السادس بالمغرب وسط ترقب جماهيري كبير.

أهمية المباراة للمنتخبين

تكتسب المباراة أهمية خاصة، ليس فقط بسبب المنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ولكن أيضًا بعدما ضمن المنتخبان رسميًا المشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين المقبلة، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا بين منتخبين يطمحان للذهاب بعيدًا في البطولة.

ويأمل منتخب مصر في تقديم أداء مميز يعكس التطور الذي ظهر عليه الفريق خلال مرحلة المجموعات، خاصة بعد الأداء القوي أمام تونس والمغرب.

مشوار منتخب مصر في البطولة

نجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.

واستهل المنتخب مشواره بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على تونس بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ثم تعرض للخسارة أمام المغرب بنفس النتيجة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ورغم الخسارة الأخيرة، تمكن المنتخب من التأهل بفضل نتائجه السابقة وأدائه المتوازن خلال البطولة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الأحد 24 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب