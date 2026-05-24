أحمد غانم سلطان: المهدي سليمان الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر بالمونديال.. واستبعاد مصطفى محمد «غريب»

أكد أحمد غانم سلطان نجم الكرة المصرية السابق، ان مصطفى محمد يستحق التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم، مشيرًا إلى أن عدم تواجده أمر غير مفهوم.



وقال غانم سلطان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب لبطولة كأس العالم أمر يعود له وشيء يُحترم.

وأضاف: استبعاد مصطفى محمد من القائمة أثار اندهاشي لكن فنيًا لابد من تواجده مع المنتخب.



وتابع: فكر حسام حسن حتى مع الزمالك كان هو 11 لاعبا و3 تغييرات فقط ولديه قوام ثابت، ولكن له كل الاحترام

وواصل: المهدي سليمان فنياً إفضل من مصطفى شوبير ويكون حارس المنتخب في كأس العالم ولكن مصطفى سيكون هو الحارس الأساسي وعبدالله السعيد أفضل لاعب في مصر.