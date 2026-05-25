رئيس التحرير
طه جبريل
بشير التابعي: استبعاد مصطفى محمد من المنتخب قرار تربوي

مصطفى محمد
ميرنا محمود

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب الوطني جاء لأسباب انضباطية وتربوية، وليس لأسباب فنية فقط.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "استبعاد مصطفى محمد كان قرارًا تربويًا أكثر منه فنيًا، لأن حسام حسن يحب الالتزام والانضباط، ولو كنت مكانه لكنت استبعدت اللاعب من القائمة منذ فترة".

وأضاف أن مستوى مصطفى محمد شهد تراجعًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، قائلًا:"المستوى الحالي لمصطفى محمد ليس هو المستوى الذي اعتدنا رؤيته منه".

وتحدث التابعي عن استبعاد كل من محمد شحاتة ومحمد إسماعيل، مؤكدًا أن القرار يثير علامات استفهام، خاصة بعدما سبق وأعلن حسام حسن أنه يعمل على بناء جيل جديد للمنتخب، وكان قد ضم محمد شحاتة في وقت سابق ضمن هذا المشروع.

وأوضح أن اللاعبين يتميزان بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز، مضيفًا:"هناك العديد من الأسماء الموجودة في منتخب مصر لا تشارك بشكل أساسي مع أنديتها، ورغم ذلك انضمت إلى المنتخب".

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على قناعته الفنية بقدرات محمد إسماعيل ومحمد شحاتة، قائلًا:"محمد إسماعيل أفضل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالمنعم، كما أن محمد شحاتة أفضل من نبيل عماد دونجا".

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

