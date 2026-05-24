أنا تحت أمره.. أول تعليق لـ مصطفي محمد بعد مفاوضات إنتقاله للزمالك

علق مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي علي الأنباء التي ترددت حول مفاوضات إنتقاله إلي صفوف نادي الزمالك عقب هبوط فريقه الفرنسي.

قال الأناكوندا مصطفي محمد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: أنا تحت أمر جماهير الزمالك وكل الكلام دا إشاعات.

مصطفي محمد يقترب من الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اقتراب مصطفى محمد للعودة إلى نادي الزمالك.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: "مصطفى محمد قريب جدا جدا جدا من العودة إلى الزمالك اعتبارًا من الموسم المقبل.. بالأمس كان هناك جلسة مع أحد رجال الأعمال الزملكاوية للنظر في هذا الأمر.. وجون إدوارد سيدير هذه الصفقة.. واللاعب حال عدم وصول أي عرض أوروبي له سيعود من جديد للزمالك.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم اختيار 26 لاعبًا منهم عقب ودية روسيا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو من الشهر المقبل، وجاءت القائمة كالتالي:

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة كبيرة باستبعاد مصطفى محمد من المشاركة في كأس العالم 2026.

مشوار مصطفى محمد

مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي تبلغ قيمته التسويقية 4 مليون دولار

-سجل 29 هدف في الدوري الفرنسي وصنع 8

-سجل 17 هدف في الدوري التركي وصنع 5

- 41 هدف في الدوري المصري مع طلائع الجيش وطنطا والزمالك والداخلية

-خاض 61 مباراة دولية وسجل 14 هدف

-في الموسم الحالي سجل 4 أهداف فقط مع نانت الفرنسي