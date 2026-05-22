ممدوح عباس يتعهد لمسئولي الزمالك بضم مصطفى محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك تعهد لمسئولي القلعة البيضاء بأنه سيتكفل بعودة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي في حال قرر اللاعب العودة للدوري المصري مجددًا.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: عباس تعهد لمسئولي الزمالك بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل عودة مصطفى محمد في حال رغبته بالعودة للدوري المصري، بالإضافة إلى نجاح مجلس الإدارة في حل أزمة القيد خلال الصيف الجاري.

وأضاف: ممدوح عباس لن يتوانى عن دعم فريق الزمالك، ولكن مشكلة القيد لن يتدخل فيها وطالب مجلس الإدارة بالعمل على حلها في أقرب وقت.