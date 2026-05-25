محمد عبدالجليل: أؤيد حسام حسن في استبعاد مصطفى محمد

أكد محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، دعمه لقرارات حسام حسن الفنية، خاصة فيما يتعلق بعدم ضم مصطفى محمد خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة المذاع على قناة CBC: "أنا مع حسام حسن في قرار عدم ضم مصطفى محمد، لأن المنتخب في التصفيات الأخيرة لم يكن يعتمد على اللعب بمهاجم صريح".

وأضاف: "منتخب مصر يضم بالفعل لاعبين في وسط الملعب مثل نبيل عماد دونجا ومروان عطية وحمدي فتحي، ولذلك من الطبيعي أن يكون من الصعب ضم محمد شحاتة في ظل هذا العدد من اللاعبين بنفس المركز".

وتابع عبدالجليل تصريحاته، مؤكدًا أن لكل مدير فني قناعاته الخاصة واختياراته الفنية، قائلًا: "كل مدرب لديه اللاعبون الذين يفضل العمل معهم، وهناك أسماء يثق بها، كما أن بعض المدربين يفضلون لاعبين يتقبلون الجلوس على مقاعد البدلاء دون إثارة أي أزمات".