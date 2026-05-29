تحرك عاجل في سوهاج لاحتواء آثار ارتفاع منسوب ترعة طرخان

شهدت محافظة سوهاج تحركًا سريعًا وواسع النطاق لاحتواء تداعيات ارتفاع منسوب المياه بترعة طرخان المتفرعة من ترعة نجع حمادي الغربية، بعدما تسببت المياه المتراكمة في الوصول إلى محيط عملية مياه الحمادية والتسرب لعدد من المنازل المجاورة، وسط متابعة مباشرة من اللواء طارق راشد محافظ الإقليم منذ اللحظات الأولى للأزمة.

وجاءت الأزمة نتيجة توقف أعمال ري الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ ما أدى إلى عدم سحب المياه لعدة أيام وارتفاع منسوبها بشكل مفاجئ، رغم انتظام معدلات الضخ الطبيعية بالترعة.

وفور تلقي البلاغ، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة عمليات متصلة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة عبر البث المباشر من موقع الحدث، مع التنسيق الفوري مع الإدارة المركزية للري لغلق مأخذ الترعة والحد من تدفق المياه.

كما دفعت الأجهزة التنفيذية بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط المياه المتراكمة وحماية المنازل والمنشآت الحيوية، فيما قاد اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة فريقًا ميدانيًا لمتابعة عمليات التعامل مع الأزمة على أرض الواقع، بمشاركة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وشهد الموقع أعمالًا مكثفة باستخدام 7 سيارات شفط مياه إلى جانب لودر وقلاب، حيث تمكنت الجهات التنفيذية من السيطرة على الموقف وتجفيف محيط عملية مياه الحمادية، مع بدء أعمال حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتضررين.