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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث جديد لتطبيق Instagram يسمح بإمكانية تعديل ترتيب المنشورات

انستجرام
انستجرام
لمياء الياسين

أطلق تطبيق إنستجرام ميزة خاصة بالهواتف المحمولة فقط، تتيح للمستخدمين إعادة ترتيب المنشورات على شبكة ملفهم الشخصي، وهي ميزة كانت مطلوبة على نطاق واسع ولم تكن متاحة سابقًا وبعد انتظار طويل، أطلق إنستجرام الميزة الأكثر طلباً.

مستخدمي إنستجرام

على الجانب الآخر  سيتمكن جميع مستخدمي إنستجرام من إعادة ترتيب منشوراتهم على صفحاتهم الشخصية. سابقاً، فقد كانت المنشورات تظهر على صفحة المستخدم بترتيب زمني، ولكن الآن أصبح بإمكان المستخدمين التحكم في ترتيبها.

وقد كانت ميزة إعادة الترتيب مطلوبة بشدة منذ فترة، وما زالت شركة ميتا تتلقى طلبات لتطويرها. وقالت ميتا لصحيفة يو إس إيه توداي “نعلم أن هذا الأمر تأخر كثيراً، لكننا أردنا أن نأخذ وقتنا الكافي لإتقانه”

https://www.elbalad.news/6994661

 إعادة ترتيب منشورات انستجرام على ملفك الشخصي

يمكنك الضغط مطولاً على منشور في ملفك الشخصي حتى تظهر قائمة "إعادة ترتيب الشبكة". 

انقر على الخيار، ثم رتب المنشورات بأي ترتيب تريده فستبقى المنشورات المثبتة ثابتة في أعلى الملف الشخصي.

على الجانب الآخر تختلف هذه الخاصية عن ميزة تثبيت المنشورات، إذ إن المنشورات المعاد ترتيبها لن تبقى دائمًا في المقدمة، بل في المقابل سيتم تراجعها تلقائيًا وذلك مع إضافة بعض المنشورات الجديدة، بينما قد تستمر المنشورات المثبتة بالظهور في أعلى الصفحة.

أعلن عن هذه الميزة من قبل رئيس Instagram، وذلك قبل أن تبدأ الشركة باختبارها مع مجموعة محدودة من المستخدمين، وذلك لتبدأ الآن عملية طرحها على تطبيقات Android وiPhone 

ومن جانبها سترى Instagram أن هذه الإضافة ستمنح المستخدمين مزيدًا من الحرية في القيام بتصميم صفحاتهم وبدء عرض محتواهم بطريقة تناسبهم، خاصة لصناع المحتوى.

الهواتف المحمولة تطبيق إنستجرام ترتيب المنشورات شركة ميتا

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