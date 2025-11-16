وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني في بداية الاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لما لها من أهمية كبيرة وتمس حياة المواطنين مباشرة وتساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

نسب التنفيذ

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدورية وإعداد تقارير بنسب التنفيذ وأيضا المتابعة بمواقع المشروعات والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة حيث تتضمن مشروعات صرف صحي ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي فضلًا عن تنفيذ مشروعات لمباني خدمية بعدد ١٠ محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".