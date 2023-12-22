مفيدة وشهية.. طريقة عمل شوربة الخرشوف

تعتبر طريقة عمل شوربة الخرشوف من وصفات المطبخ اللبناني، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، في خطوات سهلة وبسيطة، ستنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الخرشوف، وهي من الأكلات اللبنانية ، التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة الخرشوف

طريقة عمل شوربة الخرشوف

مقادير طريقة عمل شوربة الخرشوف :

½ كيلو خرشوف

2 كوب مرق الدجاج

2 بصلة مفرومة

3 ملاعق كبيرة دقيق

50جرام سمن

50 جرام زيت ذرة

¾ كوب كريمة لباني

ملعقة صغيرة ملح

كرفس

طريقة عمل شوربة الخرشوف

_ نقطّع الخرشوف جيداً إلى نصفين ثم نحضر طنجرة ونضعها على النار وبها زيت الذرة .

_ يضاف اليها البصل المفروم إلى أن يحمر، ثم يضاف الخرشوف، الكرفس ومرق الدجاج الساخن .

_ نحضر مقلاة ونضعها على النار وبها زيت ذرة والسمن، ثم يضاف الدقيق إلى أن يصفر ثم نضعه على الشوربة ونتبّلها بالملح

والفلفل.

_ نحضر خلاط كهربائي، ونضرب الخليط كله، ثم نصفيه.

_ تضاف الكريمة اللباني إلى شوربة الخرشوف، ثم نقدمها ساخنة .