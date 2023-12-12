سريعة ولذيذة.. طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب

تعتبر طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب، من الوصفات العالمية، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب، والتي بمكن تحضيرها في المنزل اقل من نضف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب

طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب

مقادير طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب :

200 جرام فطر طازج مقطع أو معلب

1 بصلة متوسطة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ مربع مرقة دجاج

فص ثوم

1 كوب حليب

½ كوب ماء

4 ملعقة كبيرة شوفان

ملح

نعناع

طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب :

- نفرم البصل مكعبات ونضعه مع زيت الزيتون في قدر على النار، ونقله ثم يضاف الثوم ونقليه أيضاً.

- نضع الفطر الطازج، ونشوحه على نار عالية مدة خمس دقائق مع التقليب.

- يضاف كوب الحليب، مكعب المرقة، الملح والشوفان ونضع القدر على نار هادئة جداً مع التقليب بين الحين والآخر حتى ينضج الفطر.

- عندما تصبح شوربة الفطر بالحليب ذات سمك كثيفة، ونرفعه عن النار ونقدم الشوربة ونرش على سطحها نعناع طازج أو ناشف.