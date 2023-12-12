من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل إيدام سمك جيزاني

تعتبر طريقة عمل ايدام سمك جيراني، وهي وصفة من وصفات المطبخ الخليجي، وهو عبارة عن سمك مطّبوخ في صلصة الطماطم، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ايدام سمك جيراني، وهي من الاكلات الخليجية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل ايدام سمك جيزاني

طريقة عمل ايدام سمك جيزاني

مقادير طريقة عمل ايدام سمك جيزاني :

¼ كوب زيت نباتي

3 فصّ ثوم مفروم

2 فلفل حار مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

1 بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة فلفل أخضر رومي مفروم

½ كوب بصل أخضر مفروم

1 طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون تمر هندي

2 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بسباس عدني

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ كوب ماء

1 عود قرفة

500 جرام سمك مقطع

طريقة عمل ايدام سمك جيزاني :

_ نضع الزيت النباتي في قدر كبير على النار وبمجرّد أن يسّخن يضاف الثوم المفروم، الفلفل الحار المفروم، والزنجبيل المفروم ونقلّب هذه المكوّنات لمدّة 5 دقائق على نار متوسّطة.

_ يضاف بعد ذلك: البصل المفروم ونستمر في التقليب حتى يذّبل البصل، ثم يضاف كل من: الفلفل الأخضر الرومي المفروم، البصل الأخضر المفروم، ونقلب لمدّة دقيقتين.

_ تضاف على المكوّنات السابقة الطماطم المفرومة، ونقلبها حتى تتسبّك قليلًا ثم يضاف إليها معجون الطماطم، والكزبرة الخضراء المفرومة وبعد دقائق يضاف معجون التمر الهندي.

_ نبهّر المزيج بكل من: الكركم، الكاري، الكمون، وبعد دقائق يضاف البسباس العدني، الفلفل الأسود، ونقلّب جميع المكوّنات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

_ تضاف أخيرًا كل من: الماء، القرفة، ثم قطع ايدام السمك وتيترك المزيج مغطّى حتى ينّضج ثم نقدّمه.