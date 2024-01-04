طريقة عمل الملوخية الناشفة بعصير الطماطم

تعد الملوخية الناشفة من الأكلات الشهية التى تقدم خلال فصل الشتاء فهي سريعة التحضير ومذاقها طيب وتمتلك قدر كبير من الفوائد وبالاضافة إلى هذا يمكن اعدادها بطرق متنوعة.

نعرض لكم طريقة عمل الملوخية الناشفة بمذاق مختف من خلال اضافة عصير الطماطم وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير الملوخية الناشفة



ملوخية ناشفة

مرقة لحمة

سمنة

ثوم مفروم كمون ناعم

كزبرة جافة

عصير طماطم

ملح

طريقة عمل الملوخية الناشفة

* سخنى عصير الطماطم على النار حتى يتسبك ثم ضعي الشوربة وانتظرى حتى الغليان

* أضيفى الملوخية الناشفة وقلبي قليلا ثم اطفى النار

*فى طاسة بها زيت او سمنة شوحى الثوم المفروم مع الكزبرة الجافة والملح والكمون المطحون ثم ضعيها على الملوخية الناشفة وتقدم .

