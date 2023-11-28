طريقة عمل الملوخية بالطماطم واللحمة المفرومة

تعد الملوخية من أشهى الأكلات التي يحبها عدد كبير من المصريين والعرب وتوجد طرق عديدة لتحضيرها من بينها باللحمة المفرومة

نعرض لكم طريقة عمل الملوخية بالطماطم والحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف شربيني

مقادير الملوخية باللحمة المفرومة

لحم مفروم

ملوخية

بصل

عصير طماطم

طماطم

فص ثوم

فلفل حار

كزبرة جافة

ملح

فلفل أسود

زبدة

طريقة عمل الملوخية باللحمة المفرومة

* ضعي الزبدة والبصل المفروم ورشة ملح في حلة على النار وقلبيها جيدا واضيفي اللحمة المفرومة وعصير الطماطم وقليل من الماء واتركيهم حتى الغليان

* ضعي الطماطم والثوم والكزبرة والفلفل الحار وبعد ذلك ضعي الملوخية الخضراء

استمري في تقليب المكونات على النار حتى تمتزج تماما واتركي الملوخية حتى الغليان

في طاسة بها سمنة أو زبدة ساخنة على النار ضعي القليل من الثوم المفروم والكزبرة جافة واتركيهم على النار حتى يتغير لون الثوم واضيفي الطشة على الملوخية باللحمة المفرومة