هل تناول طبق الملوخية يساعد على التخلص من مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

يعتقد أن تناول الملوخية يمكن أن يساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول المرتفعة في بعض الحالات، الملوخية تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والألياف والمركبات النباتية النشطة.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي، تحتوي الملوخية على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي يعتقد أنها تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الملوخية على مركبات نباتية تسمى السابونينات، والتي يعتقد أن لها تأثير محتمل في تقليل مستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، يجب مراعاة النقاط التالية:

1. تأثير الملوخية على مستويات الكوليسترول قد يكون ملحوظًا فقط عند تناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل عام، وليس بمفردها.

2. يجب مراعاة العوامل الأخرى المؤثرة في مستويات الكوليسترول، مثل التغذية العامة ونمط الحياة والنشاط البدني.

3. قد يكون هناك أدوية أخرى وتوصيات غذائية أخرى تعتبر أكثر فعالية في خفض مستويات الكوليسترول المرتفع. يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة والحصول على التوجيه المناسب.

بصفة عامة، تناول نظام غذائي صحي يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول.