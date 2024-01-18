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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

خلال الأيام الماضية تصدر مرض بيومي فؤاد تريند السوشيال ميديا وذلك بعد نشر نجله صوراً له على أجهزة الاكسجين داخل المستشفى. 


وقال بيومي فؤاد فى أول تصريح له بعد خروجه من المستشفى لبرنامج بالعربي على قناة ET إن حالته الصحية مستقرة الآن وأن الأزمة الصحية التى عانى منها مؤخرا كانت بسيطة وأن الصور المتداولة له كانت لجلسة بخار بسيطة داخل أحد مستشفيات القاهرة. 

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ونشر المخرج الشاب محمد نجل بيومي فؤاد مجموعة من الصور لهما داخل المستشفى في محافظة القاهرة أثناء أخذهما جلسات الأكسجين.


وتعد حالات ضيق التنفس واحتياج الجسم إلى جلسات الاكسجين  التى عانى منها بيومي فؤاد ، من المشكلات الشائعة فى فصل الشتاء بشكل خاص ويتعرض لها الكثير من الاشخاص. 

وفى هذا التقرير نعرض لكم أهم المعلومات عن جلسة الاكسجين والبخار التى خضع لها الفنان بيومي فؤاد ونجله محمد من خلال ما جاء فى موقع “كيلفند كلينك”

ما هو العلاج بالأكسجين؟
يساعد العلاج بالأكسجين الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة أو مشاكل في التنفس في الحصول على الأكسجين الذي تحتاجه أجسامهم لأداء وظائفهم. هذا الأكسجين مكمل (إضافي) لما تتنفسه من الهواء وقد تسمع  مصطلح الأكسجين الإضافي.

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

أسباب أخذ جلسات الأكسجين
قد تحتاج إلى العلاج بالأكسجين إذا كان لديك:

الربو 

التهاب الشعب الهوائية

 انتفاخ الرئة .
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
كورونا
تليّف كيسي .
سكتة قلبية .
سرطان الرئة أو أنواع السرطان الأخرى .
التهاب رئوي .
التليف الرئوي .
توقف التنفس أثناء النوم .
قد يحتاج أيضًا الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مرتفعة أو يزورونها إلى أكسجين إضافي، بما في ذلك متسلقي الجبال. تكون مستويات الأكسجين في الهواء أقل في المواقع المرتفعة، مما قد يؤدي إلى داء المرتفعات .

ماذا يفعل العلاج بالأكسجين؟


يمنح العلاج بالأكسجين جسمك الأكسجين الذي لا يحصل عليه عند استنشاق الهواء. قد تفكر في الأمر كمساعد للجهاز التنفسي .

عندما تتنفس من خلال فمك أو أنفك ، يستنشق جسمك الهواء. يحتوي الهواء على 80% نيتروجين و 20% أكسجين. تقوم رئتيك بتصفية الأكسجين من هذا الهواء. ثم يرسلون الأكسجين عبر الأوعية الدموية إلى أعضائك وأنسجتك وخلاياك.

عندما تعاني من مشاكل في الرئة، لا يصل الأكسجين الكافي إلى خلاياك للحفاظ على عمل جسمك وأعضائك كما ينبغي. تعاني من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ( نقص الأكسجة في الدم ). بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص الأكسجة إلى تلف الأعضاء وفشلها. يمكن أن يكون نقص الأكسجين مهددًا للحياة.

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أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية


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