لو مفيش دفاية.. حيل تساعدك في تدفئة المنزل

يحتاج الكثيرون من الأشخاص إلى معرفة طرق تدفئة المنزل خلال فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد والحفاظ على صحة الاطفال والحيوانات الأليفة خاصة القطط.

ووفقا لما جاء في موقع “The Spruce”، نعرض لكم أفضل الحيل التي تساعد على تدفئة المنزل.



طرق قوية لتدفئة المنزل:

عندما يكون الطقس باردًا، من المهم الحفاظ على الدفء في منزلك وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك، من استخدام التدفئة التقليدية إلى اتخاذ خطوات بسيطة للحفاظ على الحرارة في منزلك.

فيما يلي أقوى حيل تساعد على تدفئة المنزل



استخدم مصادر الحرارة الطبيعية: إذا كان منزلك به موقد بسيط فيمكنك استخدامها لتدفئة المنزل.

يمكنك استخدام أشعة الشمس من أجل تدفئة المنزل عن طريق فتح النوافذ خلال النهار وإغلاقها في الليل.



هناك خطوات للحفاظ على الحرارة في منزلك ومنها:



إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام وسد الفراغ بين الابواب والارضيات والجدران للحفاظ على تدفئة المنزل.



استخدام الستائر السميكة أو الستائر الخاصة بمنع دخول الهواء البارد.



إغلاق الشقوق والفتحات حول النوافذ والأبواب.



إصلاح أي تسربات في الأنابيب أو السقف أو الجدران.



تركيب العزل في الجدران والسقف والأرضيات ان امكن لانه من أفضل الحيل التي تساعد على تدفئة المنزل.