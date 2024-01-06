بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

أثار خبر وفاة مواطن مصري وابنه نتيجة التسمم بعد تناول المحشي حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

كانت حادثة وفاة مواطن وابنه في الشرقية بسبب تناول وجبة المحشي من الوقائع الغريبة حيث أنها من أشهر الأكلات الشعبية في مصر.

ووفقا لما جاء في موقع

usda نعرض لكم أهم علامات فساد الطعام لكى يتم وقف حالات التسمم.

تشمل علامات فساد الطعام مظهراً مختلفاً عن الطعام في حالته الطازجة، مثل تغير اللون، أو تغير الملمس، أو ظهور رائحة كريهة، أو طعم غير مرغوب فيه.

هناك عوامل مختلفة تسبب فساد الطعام وتلف الأغذية، مما يجعل العناصر غير صالحة للاستهلاك وتسبب التسمم.

يمكن للضوء والأكسجين والحرارة والرطوبة ودرجة الحرارة والبكتيريا الفاسدة أن تؤثر جميعها على سلامة وجودة الأطعمة القابلة ل فساد الطعام وعندما تخضع لهذه العوامل، فإن الأطعمة سوف تتدهور تدريجياً وتؤدي ل التسمم.

توجد الكائنات الحية الدقيقة في كل مكان في البيئة، وهناك دائمًا خطر فساد الطعام وعندما تتعرض الأطعمة لظروف غير مناسبة وينتج التلف الميكروبي عن البكتيريا والعفن والخميرة.

في حين أن الكائنات الحية الدقيقة قد تكون أو لا تكون ضارة حسب نوعها، فإن النفايات التي تنتجها عندما تنمو على الطعام أو داخله قد تكون غير سارة للذوق.

بالإضافة إلى التسبب في تدهور الطعام وطعمه الكريه، يمكن أن تكون بعض أنواع الفساد ناجمة عن البكتيريا المسببة للأمراض والتسمم، والتي يمكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة على سبيل المثال، تعد المطثية الحاطمة وهى السبب الشائع لفساد اللحوم والدواجن والبكتيريا العصوية الشمعية

وعند تعرضها لظروف تخزين غير مناسبة، مثل منطقة الخطر بين 40 و140 درجة فهرنهايت، يمكن لهذه الكائنات أن تتكاثر بسرعة ويمكن أن تطلق سمومًا خطيرة ستؤدي إلى إصابتك بالمرض إذا استهلكت هذا العنصر، حتى لو تم طهيه بطريقة آمنة ودرجة الحرارة الداخلية كانت فعالية فيمكن أن يسبب التسمم.