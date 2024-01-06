عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

التسمم من المحشي
التسمم من المحشي

أثار خبر وفاة مواطن مصري وابنه نتيجة التسمم بعد تناول المحشي حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

كانت حادثة وفاة مواطن وابنه في الشرقية بسبب تناول وجبة المحشي من الوقائع الغريبة حيث أنها من أشهر الأكلات الشعبية في مصر.

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

ووفقا لما جاء في موقع 
usda نعرض لكم أهم علامات فساد الطعام لكى يتم وقف حالات التسمم.

تشمل علامات فساد الطعام مظهراً مختلفاً عن الطعام في حالته الطازجة، مثل تغير اللون، أو تغير الملمس، أو ظهور رائحة كريهة، أو طعم غير مرغوب فيه.

هناك عوامل مختلفة تسبب فساد الطعام وتلف الأغذية، مما يجعل العناصر غير صالحة للاستهلاك وتسبب التسمم.

يمكن للضوء والأكسجين والحرارة والرطوبة ودرجة الحرارة والبكتيريا الفاسدة أن تؤثر جميعها على سلامة وجودة الأطعمة القابلة ل فساد الطعام وعندما تخضع لهذه العوامل، فإن الأطعمة سوف تتدهور تدريجياً وتؤدي ل التسمم.

توجد الكائنات الحية الدقيقة في كل مكان في البيئة، وهناك دائمًا خطر فساد الطعام وعندما تتعرض الأطعمة لظروف غير مناسبة وينتج التلف الميكروبي عن البكتيريا والعفن والخميرة.

في حين أن الكائنات الحية الدقيقة قد تكون أو لا تكون ضارة حسب نوعها، فإن النفايات التي تنتجها عندما تنمو على الطعام أو داخله قد تكون غير سارة للذوق.

بالإضافة إلى التسبب في تدهور الطعام وطعمه الكريه، يمكن أن تكون بعض أنواع الفساد ناجمة عن البكتيريا المسببة للأمراض والتسمم، والتي يمكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة على سبيل المثال، تعد المطثية الحاطمة وهى السبب الشائع لفساد اللحوم والدواجن والبكتيريا العصوية الشمعية

وعند تعرضها لظروف تخزين غير مناسبة، مثل منطقة الخطر بين 40 و140 درجة فهرنهايت، يمكن لهذه الكائنات أن تتكاثر بسرعة ويمكن أن تطلق سمومًا خطيرة ستؤدي إلى إصابتك بالمرض إذا استهلكت هذا العنصر، حتى لو تم طهيه بطريقة آمنة ودرجة الحرارة الداخلية كانت فعالية فيمكن أن يسبب التسمم.

التسمم أشهر الأكلات الشعبية تسبب التسمم حالات التسمم علامات فساد وفاة مواطن مصري وجبة المحشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

موضوعات متعلقة

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

ترشيحاتنا

رياضة النواب: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية جعلت الدولة قبلة لإستضافة البطولات

عدلي القيعي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني اليوم

جامعة بني سويف تعقد ورشة عمل بعنوان " طريقة برايل" 

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتـ.لاه لـ510 منذ بداية حرب غزة

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: السيسي رسخ لفكر الإعفاءات وخفض الأعباء لصغار المستثمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ