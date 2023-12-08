لو بتاكل من برا كتير .. انتبه هذه العلامات تؤكد التسمم الغذائي

يلجأ الموظفون والطلبة إلى تناول الأطعمة الجاهزة ولكنهم يكونوا أكثر عرضة للتسمم الغذائي بسبب رغبة بعض التجار في الربح دون الاهتمام بجودة الطعام



تساعد معرفة أعراض التسمم الغذائي في التمكن من سرعة إسعاف المريض وعلاجه بشكل سريع والحماية من المضاعفات



ووفقا لما جاء في موقع NHS inform نرصد لكم اهم أعراض التسمم الغذائي

الشعور بالغثيان

المرض أو القيء

الإسهال، والذي قد يحتوي على الدم أو المخاط

تشنجات في المعدة وآلام في البطن

نقص الطاقة والضعف

فقدان الشهية

ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى (حمى)

آلام العضلات

قشعريرة بدون سبب

-الإسهال

لا تبدأ أعراض التسمم الغذائي عادة فور تناول تناول ففي الغالب تظهر خلال يوم أو يومين من تناول الطعام الملوث ويمكن أن تبدأ بعد بضع ساعات أو بعد عدة أسابيع لذا فيجب الانتباه لظهور أعراض التسمم الغذائي