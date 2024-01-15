بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

أثار خبر مرض الفنان بيومي فؤاد حالة كبيرة من اهتمام نشطاء السوشيال ميديا بعد تداول صورة له داخل المستشفى.

ونشر محمد نجل بيومي فؤاد مجموعة من الصور لهما داخل المستشفى في محافظة القاهرة أثناء أخذ جلسات الأكسجين.

لم يفصح نجل بيومي فؤاد أو المقربون منه عن سبب المرض ولم يتحدث مدير الاعمال الخاص به عن تفاصيل الحالة الصحية.

وتعد حالة احتياج الجسم إلى جلسات الاكسجين التى عانى منها بيومي فؤاد ، من المشكلات الشائعة التي يتعرض لها الكثير من الاشخاص.. لذا من المهم معرفة المؤشرات التى تنذرنا باحتياج الجسم لجلسات الاكسجين.

ووفقا لما جاء بموقع كليفند كلينك نعرض لكم أهم العلامات التي تدل على احتياج الإنسان للخضوع إلى علاج الأكسجين.

ما علامات انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم؟

لا يمكنك دائمًا معرفة متى تكون مستويات الأكسجين منخفضة.

عند ظهور الأعراض التالية تكون بحاجة لأخذ علاج بالأكسجين مثل بيومي فؤاد :

ضيق في التنفس .

لون زرقة على الجلد والشفاه والأظافر.

التعب الشديد .

صداع شديد .

السعال أو الصفير .

نبض سريع ومعدل ضربات القلب .

ارتباك.

