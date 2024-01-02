اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

يعد البيكنج باودر ومحسن الخبز من المواد الأساسية في تحضير الكيك وأنواع كثيرة من المخبوزات يليها الفانيليا ولكن بعض ربات البيوت ترغب في عدم استخدامها لأنها تسبب أضرار عديدة.

نعرض لكم كيفية عمل بديل فعال لاكياس البيكنج بودر والفانيليا بمكونات منزلية.

مكونات بديل البيكنج بودر والفانيليا:

بيضات.

كوب ونصف سكر أبيض.

كوب ونصف دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بشر البرتقال.



طريقة عمل كيك بيكنج بودر:

فى بولة كبيرة خاصة بمضرب كهربائي؛ اخفقي البيض جيدا، ثم ضعي السكر وبشر البرتقال، واستمري في الخفق لدقيقتين متواصلتين.

اصنعى حمام ماء دافئ للبيض من خلال وضعي البولة فى وعاء به ماء ساخن بدرجة حرارة متوسطة ويخفق 8 دقائق ويتم وضع الدقيق حتى تتجانس المكونات.

اسكبي العجين في صينية مبطنة بالسمنة مقاس ٢٦ علي الفرن وادخليها فرن ساخن بدرجة 175 وانتظري حتى النضج حيث تستغرق حوالى ساعة إلا ثلث وستحصلى على كيكة هشة وطرية بدون استخدام البيكنج بودر نهائيا.