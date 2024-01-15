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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

تعرض الفنان بيومي فؤاد، لوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى وتم وضعه على أجهزة الأكسجين.

ونشر نجل الفنان بيومي فؤاد، المخرج الشاب محمد، صورة له ولوالده وهما في أحد المستشفيات ويضعان أجهزة الأكسجين على الأنف والفم.

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ويرغب الجمهور في معرفة سبب مرض بيومي فؤاد وابنه ولكنهما لم يفصحا عن سبب المرض، ولم يتحدث مدير الأعمال الخاص بهما عن تفاصيل الحالة الصحية.

وفي هذا الإطار، نعرض لكم أهم المشكلات الصحية التي تحتاج للخضوع لجلسات الأكسجين للمساعدة في التنبؤ بمرض بيومي فؤاد.

ووفقا لما جاء في موقع "كيلافند كلينك"، نعرض لكم أهم الأمراض التى يحتاج المصابون بها لوضعهم على أجهزة الأكسجين.

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  • الربو والتهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة.
  • مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
  • كوفيد-19 .
  • تليّف كيسي .
  • سكتة قلبية .
  • سرطان الرئة أو أنواع السرطان الأخرى .
  • التهاب رئوي .
  • التليف الرئوي .
  • توقف التنفس أثناء النوم .

ويحتاج أيضًا الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مرتفعة أو يزورونها إلى أكسجين إضافي، بما في ذلك متسلقي الجبال.

تكون مستويات الأكسجين في الهواء أقل في المواقع المرتفعة، مما قد يؤدي إلى داء المرتفعات .

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