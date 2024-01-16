تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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السرطان
السرطان

يستخدم الزنجبيل في الطبخ منذ آلاف السنين، كما أنه يستخدم في الطب التقليدي والبديل لعلاج العديد من الحالات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي تشير الدراسات العلمية إلى أن الزنجبيل قد يكون له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

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المساعدة في تخفيف الغثيان والقيء: يُعد الزنجبيل أحد أكثر العلاجات فعالية للغثيان والقيء، بما في ذلك الغثيان الصباحي المرتبط بالحمل، والغثيان والقيء الناجم عن العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
تحسين الهضم: يساعد الزنجبيل على تحسين عملية الهضم، وعلاج حالات مثل عسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ.
تقليل الالتهاب: يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل، والتهاب القولون التقرحي، ومرض كرون.

الجنزبيل
الجنزبيل


تقليل الألم: قد يساعد الزنجبيل في تخفيف الألم المرتبط بالعديد من الحالات، بما في ذلك آلام الدورة الشهرية، وآلام العضلات، والصداع.
تحسين صحة القلب: قد يساعد الزنجبيل في خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين تدفق الدم، مما قد يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
تعزيز المناعة: قد يساعد الزنجبيل في تعزيز جهاز المناعة، ومكافحة العدوى.
تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا.
 

الزنجبيل التهاب القولون ألتهاب المفاصل التهاب القولون التقرحي البروستاتا العلاج الكيميائي سرطان البروستاتا

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