هل يجوز للنساء دفن المرأة المسلمة؟.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تولي النساء دفن المرأة المسلمة، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من قيام النساء بدفنها «إذا لم يوجد رجال يتولون أمر الدفن»، بل إن بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة قدموا تولي المرأة دفن المرأة على قيام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها أو زوجها بذلك.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأولى بدفن المرأة المسلمة هو زوجها، ثم محارمها من الرجال، الأقرب فالأقرب، موضحة أن المحرم هو من لا يجوز له الزواج منها على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة.

واستشهدت الدار بما ذكره العلامة ابن عابدين في كتابه «رد المحتار على الدر المختار»، في تعريف المحرم بأنه من لا يجوز له مناكحة المرأة على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة.

وأضافت أنه إذا لم يوجد الزوج أو المحارم أو ذوو الأرحام؛ جاز أن يتولى دفن المرأة رجل أجنبي عنها من الصالحين، مستدلة بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في قصة دفن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين سأل النبي أصحابه: «هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟»، فقال أبو طلحة: أنا، فأمره النبي بالنزول في قبرها.

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية عند جمهور الفقهاء، وقد حث الشرع الشريف على أدائها واتباع الجنازة حتى دفن الميت، مستشهدة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من شهد الجنازة حتى يصلي، فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان»، ولما سئل عن القيراطين قال: «مثل الجبلين العظيمين»، وهو حديث متفق عليه.

وأكدت الدار أن صحة صلاة الجنازة تتطلب توافر الشروط اللازمة لصحة الصلوات المفروضة، ومنها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، والقيام مع القدرة.

واستشهدت بما أورده عدد من الفقهاء في كتبهم، ومنهم العلامة الحنفي الحداد الزبيدي في كتاب «الجوهرة النيرة»، والإمام المالكي ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، والإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب»، بشأن اشتراط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والقيام لصحة صلاة الجنازة.

كيفية صلاة الجنازة

وعن كيفية صلاة الجنازة، أوضحت دار الإفتاء أنها تتكون من 4 تكبيرات؛ يقرأ المصلي بعد التكبيرة الأولى «سورة الفاتحة»، وبعد الثانية «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم»، وبعد الثالثة «يدعو للميت»، ثم بعد التكبيرة الرابعة «يدعو لنفسه ولجميع المسلمين».