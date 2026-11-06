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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين الاعتداء المسلح على قوات حرس الحدود المصرية

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات الاعتداء المسلح الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية بالمنطقة الجنوبية من جمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين أثناء أدائهما واجبهما الوطني في التصدي لمحاولات التنقيب غير المشروع عن الذهب، معربًا عن رفضه القاطع لكافة أشكال الاعتداء على القوات المكلفة بحماية أمن الوطن وصون سيادته.

وتقدم البرلمان العربي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى حكومة وشعب مصر، والقوات المسلحة المصرية، وأسرتي الشهيدين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل إن وُجدوا.

قوات حرس الحدود المصرية 

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل ووقوفه الثابت إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمه لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدولة المصرية لحماية حدودها وصون سيادتها وحفظ مواردها وثرواتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

وشدد البرلمان العربي على أن أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس بأمن مصر هو مساس بأمن واستقرار الأمة العربية بأسرها، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيظل داعمًا لكل ما من شأنه تعزيز أمن الدول العربية وصيانة سيادتها واستقرارها.

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