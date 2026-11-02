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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي: وعد بلفور جريمة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور المشؤوم، أن هذا الوعد شكّل جريمة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال تداعياته مستمرة حتى اليوم، في ظل الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات تستهدف الإنسان والأرض والحقوق المشروعة.

وأوضح البرلمان العربي، أن قطاع غزة والقدس والضفة الغربية تشهد جرائم متواصلة تشمل القتل والتهجير القسري والتجويع، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بمختلف أشكالها وأساليبها المجرّمة بموجب القانون الدولي، إلى جانب التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين 

وأدان البرلمان العربي هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة لوقفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته المستمرة.

وشدد البرلمان العربي على أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة ولا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

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