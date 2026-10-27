سفير الجزائر لرئيس البرلمان العربي: اختياركم يعكس مكانة المملكة

استقبل رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد سفيان براح.

وأكد رئيس البرلمان العربي، خلال الاستقبال، حرص البرلمان العربي على تعزيز التشاور والتنسيق مع البرلمانات العربية خلال المرحلة المقبلة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في تعزيز فاعلية العمل البرلماني العربي ودعم منظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه، هنأ السفير الجزائري سعد بن صليب العتيبي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية، مشيرًا إلى أن هذا الانتخاب يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية وحضورها المؤثر في العمل العربي المشترك، ومنوهًا بما يمتلكه من خبرة برلمانية تسهم في تعزيز دور البرلمان العربي وتطوير أدائه.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، وأهمية تنسيق الجهود والمواقف تجاه التحديات التي تواجه العالم العربي، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويدعم أمن الدول العربية واستقرارها، ويخدم مصالحها المشتركة.