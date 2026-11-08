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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد ميزانية المحطات المائية لإنتاج الكهرباء للعام المالي (2025 - 2026)

الدكتور المهندس أحمد مهينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مص
الدكتور المهندس أحمد مهينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مص
أ ش أ

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة الدكتور المهندس أحمد مهينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ميزانية الشركة عن العام المالي (2025 - 2026)، وذلك عقب استعراض نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء، وما تحقق من إنجازات تعكس كفاءة التشغيل واستمرار الدور الحيوي للشركة في دعم منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية.

واستعرض القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المهندس خالد عابدين زكي، خلال انعقاد الجمعية العامة، تقريرا شاملا عن أداء الشركة خلال العام المالي (2028 - 2026).

وأكد زكي أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بلغ نحو 17.916.269 مليون كيلووات ساعة، وذلك لأول مرة فى تاريخ الشركة بما يعكس حجم مساهمة محطات التوليد المائي في تلبية احتياجات الشبكة الكهربائية.

وأشار إلى نجاح الشركة في تحقيق تحسن ملحوظ في عدد من مؤشرات الأداء التشغيلي، حيث انخفضت نسبة الاستهلاك الذاتي بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي (2024 - 2025)، بما يعكس جهود الشركة في ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.

كما حققت الشركة تحسنا في مؤشر معامل الخروج الاضطراري لوحدات التوليد، حيث بلغ 0.008% خلال العام المالي (2025 -2026)، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لرفع معدلات الجاهزية الفنية للوحدات، وتعزيز كفاءة التشغيل، والحد من الأعطال والخروج الاضطراري.

وفي إطار جهود الشركة لتطوير البنية التحتية ورفع القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد، شهد العام المالي (2025 -2026) زيادة القدرة الاسمية للشركة بمقدار 150 ميجاوات، وذلك في إطار مشروع إعادة تأهيل محولات القدرة بمحطة كهرباء السد العالي ومحطتى كهرباء أسوان 1&2.

كما تم الانتهاء من تغيير 6 محولات قدرة بمحطة كهرباء السد العالي، لترتفع القدرة الاسمية والفعلية للمحطة إلى 2250 ميجاوات بدلاً من 2100 ميجاوات، لتصل القدرة الاسمية والفعلية لمحطات التوليد بالشركة إلى 2981.68 ميجاوات بدلاً من 2831.68 ميجاوات اعتبارا 30 مارس 2026.

كما تم تغيير محولات القدرة بالكامل بمحطتي توليد كهرباء خزان أسوان (1 و2)، في خطوة تعكس حرص الشركة على تحديث مكوناتها الفنية، وتعزيز الاعتمادية التشغيلية، وإطالة العمر التشغيلي للمعدات، بما يدعم استقرار واستدامة إنتاج الطاقة الكهربائية.

من جانبه.. وجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور المهندس أحمد مهينة، الشكر والتقدير للمهندس خالد عابدين زكي وأعضاء مجلس الإدارة والنواب ورؤساء القطاعات وجميع العاملين بالشركة، مثمناً جهودهم المخلصة وما بذلوه من عمل متواصل أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية ودعم مسيرة العمل بالشركة.

وأكد حرص الشركة القابضة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن التوليد المائي يمثل أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لما يتمتع به من أهمية استراتيجية في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وترشيد استخدام الوقود التقليدي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 الهادفة إلى التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن اعتماد الميزانية يعكس حجم الجهود المبذولة والعمل المتواصل داخل الشركة، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به في منظومة إنتاج الكهرباء، باعتبار التوليد المائي أحد الركائز الأساسية لمنظومة الطاقة الكهربائية في مصر.

ويأتي اعتماد ميزانية شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تأكيداً على استمرار دورها الاستراتيجي في دعم أمن الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتطوير ورفع كفاءة محطات التوليد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو منظومة كهربائية أكثر كفاءة واستدامة.

ميزانية شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء الجمعية العامة العادية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء الدكتور المهندس أحمد مهينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مص

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