النيابة العامة: حفظ التحقيقات في بلاغ حسام حسن ضد طليقته بعد تنازله عن بلاغه

أعلنت النيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم ضد طليقته، وذلك بعدما تنازل عن البلاغ وطلب عدم استكمال الإجراءات بشأنه.

وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم الأحد، أنها كانت قد تلقت بلاغا بموجب عريضة إلكترونية مقدمة من وكيل حسام حسن ضد طليقته دينا مصطفى علي المرشدي وشهرتها "دان آدم" نسب إليها فيه تزوير محرر عرفي واستعماله.

وأضافت أن النيابة العامة باشرت التحقيقات واستمعت إلى أقوال الشاكي، والذي نفى وقوع أي تزوير في المحرر محل البلاغ، مؤكدا صحة ما تضمنه من بيانات، وتنازل عن بلاغه وطلب عدم استكمال الإجراءات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها انتهت إلى استبعاد شبهة الجريمة المثارة بالأوراق، وأمرت بحفظها إداريا.