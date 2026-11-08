أحمد شوبير: بيراميدز قطار لا يتوقف.. وأصبح منافسًا بقوة على الدوري ودوري أبطال أفريقيا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنتائج التي يحققها فريق بيراميدز خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يقدم مستويات مميزة ويواصل تحقيق الانتصارات في مختلف البطولات، بعدما نجح في الفوز بجميع مبارياته الـ15 التي خاضها حتى الآن في الدوري والبطولة الأفريقية.

وقال شوبير إن بيراميدز أصبح من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد خروج صن داونز من البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي فرض نفسه أيضًا ضمن المنافسين على لقب الدوري المصري، بعدما كان الأهلي المرشح الأبرز في السنوات الماضية.

وأضاف أن المواجهة المقبلة بين الأهلي وبيراميدز ستكون اختبارًا مهمًا للفريقين، واصفًا إياها بالكلاسيكو، في ظل تحولها إلى مباراة جماهيرية تحظى باهتمام كبير، لافتًا إلى تفوق بيراميدز في المواجهات الأخيرة أمام الأهلي، وطرح تساؤلًا بشأن قدرة الأحمر على إنهاء هذه الأفضلية أو استمرار تفوق الفريق السماوي.



