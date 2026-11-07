تشكيل بيراميدز في مواجهة الداخلية بكأس مصر

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الداخلية في بطولة كأس مصر.

ويحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عودة فاخوري.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - خالد عوض - إياد العسقلاني - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - خالد حاتم - أحمد فوزي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.