أستاذ هندسة يوضح جهود وزارة البترول لتلبية احتياجات السوق المحلية

تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر جهودها خلال الفترة الحالية عبر طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، مستهدفة جذب استثمارات أجنبية ضخمة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى لضمان ضخ رؤوس أموال جديدة في قطاع الاستكشاف.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن مصر تواجه فجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي، إذ يبلغ الإنتاج نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقابل استهلاك يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب، مشيرًا إلى أهمية تحقيق اكتشافات جديدة وكبيرة تعادل حجم حقل ظهر لتلبية احتياجات السوق المحلية.

نقطة انطلاق جديدة لقطاع البترول

وأوضح أبو العلا، خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية بالكامل يمثل نقطة انطلاق جديدة لقطاع البترول، وفرصة لاستعادة الاستثمارات وتحفيز أنشطة البحث والاستكشاف، على غرار ما حدث عقب اكتشاف حقل ظهر عام 2015م.

وأشار إلى تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بشأن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز غير المكتشف بشرق المتوسط، لافتًا إلى أن حوضي دلتا النيل وهيرودوت يضمان موارد محتملة تُقدر بنحو 156 تريليون قدم مكعب.