انخفاض مفاجئ.. الدولار يتراجع في ختام تعاملات اليوم الاثنين بالبنوك

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية، بعد موجة من التذبذب شهدتها التعاملات خلال الساعات الماضية بين ارتفاع وانخفاض، وانخفض الدولار أمام الجنيه في عدد كبير من البنوك، وسط متابعة قوية من المواطنين والمتعاملين لحركة العملة الأمريكية.

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أقل سعر في بنك كريدي أجريكول، بفارق 27 قرشا بين أعلى وأقل بنك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 53.760 جنيه، بيع 53.860 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس شراء 53.750 جنيه، بيع 53.850 جنيه

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد شراء 53.700 جنيه، بيع 53.800 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري شراء 53.630 جنيه، بيع 53.730 جنيه

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي شراء 53.630 جنيه، بيع 53.730 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك البركة شراء 53.630 جنيه، بيع 53.730 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك مصر شراء 53.630 جنيه، بيع 53.730 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB شراء 53.630 جنيه، بيع 53.730 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK شراء 53.630 جنيه، بيع 53.730 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك HSBC شراء 53.629 جنيه، بيع 53.731 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية شراء 53.610 جنيه، بيع 53.710 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي شراء 53.600 جنيه، بيع 53.700 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان شراء 53.600 جنيه، بيع 53.700 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول شراء 53.590 جنيه، بيع 53.690 جنيه.