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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استثمارات صينية تتجاوز 10 مليارات دولار في أكثر من 3 آلاف شركة

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات الصينية على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة، في ظل ما تتمتع به العلاقات الاقتصادية بين البلدين من فرص واعدة، وما توفره مصر من مقومات استثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية،  شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والسفير لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وممثلي نحو 200 شركة ومؤسسة صينية، وعدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والروابط الثقافية والحضارية العميقة بين الشعبين، مؤكدًا أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، وأن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بما يحقق التنمية والرخاء المشترك.

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، فيما تستضيف مصر أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأضاف أن الشركات الصينية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، ومن بينها شركة جوشي، ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمارات الصينية، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الشركات الصينية وإقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية.

وشدد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات، بما يعزز فرص إقامة شراكات جديدة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين، لافتًا إلى هدف مصر نحو توطين التكنولوجيا والشراكة مع الجانب الصيني لتعزيز القدرات الانتاجية والتصديرية لمصر في القطاعات ذات الاولوية.

ومن جانبه، أشار السيد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى أن مشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة صينية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بتوسيع التعاون والاستثمار في السوق المصرية، مؤكدًا أهمية موقع مصر في مبادرة الحزام والطريق والتوافق بينها وبين رؤية مصر التنموية، بما يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.

وزير الاستثمار الاقتصاد الرقمي مصر الصين شركات صينية

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