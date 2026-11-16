كيف رد أنشيلوتي على أسطورة البرازيل بعد المطالبة بإقالته من تدريب السليساو؟

لم يكتفِ الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالدفاع عن نفسه أمام الانتقادات التي طالته عقب خسارة منتخب البرازيل أمام اليابان بل اختار الرد على هجوم أسطورة الكرة البرازيلية روماريو بلهجة حملت قدرًا واضحًا من السخرية قبل أن يوجه رسالة أكثر جدية بشأن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لإعادة السيليساو إلى مكانته بين كبار منتخبات العالم.

وجاءت تصريحات المدير الفني لمنتخب البرازيل خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سنغافورة بعدما تصاعدت حدة الانتقادات عقب السقوط أمام اليابان بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي أقيمت يوم السبت الماضي وهي النتيجة التي دفعت روماريو إلى المطالبة برحيل المدرب الإيطالي بصورة فورية.

وبينما كان بإمكان أنشيلوتي الاكتفاء بالتعليق على الانتقادات الفنية التي أعقبت الهزيمة قرر الرد بشكل مباشر على تصريحات روماريو مؤكدًا أن حرية التعبير تمنح الجميع الحق في إبداء آرائهم لكنه لم يفوت الفرصة لتوجيه انتقاد لاذع إلى أسطورة البرازيل.

أنشيلوتي يرد بسخرية على هجوم روماريو

وجاء رد أنشيلوتي على الهجوم الذي شنه روماريو لافتًا بعدما تعامل المدرب الإيطالي مع تصريحات النجم السابق باعتبارها رأيًا شخصيًا يحق له التعبير عنه لكنه استخدم كلمات حملت نبرة تهكمية واضحة.

وقال مدرب البرازيل: "هذه حرية التعبير وفي بلد ديمقراطي يحق للجميع إبداء آرائهم. روماريو عبّر عن رأيه ومن حق الجميع قول الأكاذيب أو الحقائق أو الهراء والحقيقة أن روماريو يتحدث كثيرًا وهذا حقه".

وجاءت هذه الكلمات ردًا على مطالبة روماريو المتوج بكأس العالم 1994 برحيل أنشيلوتي عن منصبه عقب الخسارة أمام اليابان في موقف يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها المدرب الإيطالي رغم توليه المسؤولية وسط آمال كبيرة بإعادة المنتخب البرازيلي إلى واجهة المنافسة الدولية.

اعتراف من أنشيلوتي.. العمل الحالي لا يكفي لإنقاذ البرازيل

ورغم اللهجة الحادة التي استخدمها في الرد على روماريو لم يحاول أنشيلوتي إلقاء مسؤولية تراجع المنتخب على الآخرين بل قدم اعترافًا واضحًا بأن العمل الذي يقدمه الجهاز الفني حتى الآن لا يرقى إلى طموحات الجماهير البرازيلية.

وأكد المدرب الإيطالي سعادته بالتجربة التي يخوضها مع المنتخب لكنه شدد في الوقت نفسه على حاجته إلى بذل المزيد من الجهد معتبرًا أن استعادة القوة التنافسية للسيليساو تتطلب عملًا أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وقال أنشيلوتي: "إنها تجربة عمل جديدة وأنا سعيد للغاية بما نقوم به لكنني أعتقد أن ذلك ليس كافيًا. يجب أن أقدم المزيد وسأفعل ذلك. أحب وجودي هنا وأحب العمل مع المنتخب الوطني وعليّ أن أتطور. يجب أن أبذل جهدًا أكبر حتى يستعيد المنتخب قدرته على المنافسة. لقد مر وقت طويل منذ أن كنا فريقًا تنافسيًا".

وأضاف المدرب الإيطالي أنه يرغب في تقديم المزيد خلال تجربته مع البرازيل بهدف الوصول بالمنتخب إلى أعلى مستوى ممكن مؤكدًا أن طموحه يتمثل في بناء فريق قادر على أن يكون الأكثر تنافسية على مستوى العالم.

مرحلة التجارب تفرض الصبر على مشروع أنشيلوتي

وفي محاولة لتوضيح طبيعة المرحلة الحالية طالب أنشيلوتي بقدر من الصبر مشيرًا إلى أن المنتخب البرازيلي لا يزال في مرحلة تقييم وتجربة عدد من العناصر الجديدة ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة الاختيارات الفنية وتجهيز مجموعة قادرة على المنافسة مستقبلًا.

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل على اختبار لاعبين جدد من بينهم جابرييل بونتيمبو وأندريه وجوناثان جيسوس مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية بشأن هذه العناصر إيجابية للغاية دون الحاجة إلى الكشف عن تقييمات تفصيلية لكل لاعب.

وقال أنشيلوتي إن الجمع بين تجربة أسماء جديدة وتجديد دماء المنتخب والوصول في الوقت نفسه إلى أعلى درجات الجاهزية ليس أمرًا سهلًا موضحًا أن الجهاز الفني يواصل العمل بثقة في المسار الذي اختاره لبناء الفريق.

وتعكس هذه الرؤية رغبة المدرب الإيطالي في عدم التعامل مع كل مباراة باعتبارها اختبارًا منفصلًا للنتيجة فقط وإنما فرصة لاكتشاف العناصر المناسبة وتحديد نقاط القوة والضعف وهي عملية تحتاج إلى وقت قبل الوصول إلى التشكيلة الأكثر استقرارًا.

الدفاع كلمة السر في حسابات أنشيلوتي بعد خسارة اليابان

ولم يتوقف حديث المدير الفني عند مسألة تجديد دماء المنتخب بل تطرق أيضًا إلى الجوانب الفنية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة معتبرًا أن المواجهة أمام اليابان كشفت عن ضرورة تطوير الأداء الدفاعي بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال أنشيلوتي إن المنتخب البرازيلي يتطلع دائمًا إلى تقديم كرة قدم جيدة لكنه أشار إلى أن بعض التفاصيل التي ظهرت في المباراة الأخيرة تستوجب مراجعة طريقة أداء الفريق موضحًا أن الحاجة إلى التحسن تبدو أكثر وضوحًا على المستوى الدفاعي مقارنة بالجانب الهجومي.

وشدد المدرب الإيطالي على ثقته في المشروع الذي يقوده مؤكدًا أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح لبناء فريق قوي للغاية في المستقبل رغم صعوبة المرحلة الحالية وما تتطلبه من تغييرات وتقييمات مستمرة.