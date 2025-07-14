تيسير فهمي: تعرضت للنصب من منتحلة شخصية شادية عبد الحميد.. خاص

كشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرضها للنصب من سيدة، انتحلت شخصية فنانة شهيرة.



وقالت تيسير فهمي لـ صدى البلد: "سيدة بعتت ليا رساله وبتقول انها محتاجة فلوس وكانت منتحلة شخصية شادية عبد الحميد، فحولت لها 2000 جنيه، وبعد كدا لقيت الفنانة شادية عبد الحميد بتقول أن حد منتحل شخصيتها وتواصلت معها وقالت لي أنها هتقدم بلاغ.



يذكر أن الفنانة تيسير فهمي أعلنت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرضها الي وعكة صحية.

وقالت الفنانة القديرة تيسير فهمي: أصدقائي محتاجه دكتور عيون موثوق فيه لأني روحت لسته دكاتره وعنيه تعبانه من شهر.

وطمأنت الفنانة تيسير فهمي جمهورها عليها بعد فترة كبيرة من الغياب عن الساحة الفنية.

وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “لم أعتزل الفن ، و لكن عروض الأعمال بقت قليلة بسبب شائعات اعتزالي”.

وأضافت تيسير فهمي “لو اتقدم عمل مناسب ليا هعمله”.

وأعربت الفنانة تيسير فهمي عن سعادتها، بتكريمها فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فى ختام الدورة الـ 13 في 2024 وتفاجأت بردود فعل الجمهور القوية.

وأضافت تيسير فهمي ، أن جميع أعمالها مازالت تعرض على القنوات لذلك لم تشعر أنها غابت بالفعل عن الجمهور منذ عام 2011.



https://youtu.be/_X2nsW9vVpE?si=xfO2OXwYseKr4rfg