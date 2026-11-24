أكد الدكتور محمد لبيب سالم أستاذ علوم المناعة ومدير مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا، ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، أن هناك دراسة أمريكية حديثة أُجريت قبل نحو عام أو عام ونصف، كشفت عن دور الميكروبات النافعة الموجودة في الأمعاء في التأثير على استجابة مرضى السرطان للعلاج، موضحًا أن الباحثين أجروا تجربة على مرضى مصابين بسرطان الجلد، واستخلصوا الميكروبات النافعة من المرضى الذين استجابوا للعلاج، ثم زرعوها لدى المرضى الذين لم يستجيبوا، وكانت النتيجة تحولهم إلى مرضى مستجيبين للعلاج.

وأضاف في لقاء مع خالد أبو بكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ هذه التجربة تؤكد أن الاستجابة للعلاج ترتبط بمنظومة كبيرة ومتكاملة، تشمل بيئة الورم والميكروبات النافعة الموجودة في الجسم، مشيرًا إلى أن الباحثين يدرسون ما إذا كانت البيئة المحيطة بالورم مهيأة للاستجابة للعلاجات أم لا.

وأوضح أن المركز يهتم بصورة كبيرة بنوعين من الخلايا، هما الخلايا المناعية والخلايا الورمية، لافتًا إلى أن الورم عندما يكبر وتزداد شراسته، تخرج منه خلايا تنتشر في الجسم، وهي الخلايا الورمية المنتشرة.

وأشار إلى أن هذه الخلايا تكتسب صفات الخلايا الجذعية، ما يساعدها على البقاء ومقاومة العلاج الكيميائي، إذ لا تتأثر به مثل الخلايا الأخرى، وتستطيع تكوين ما يشبه عشًا صغيرًا داخل الجسم، تعيش فيه دون أن تتأثر بالعلاج.

وأكد أن الباحثين يهتمون بدراسة هذه الخلايا لمعرفة ما إذا كانت موجودة في أنواع مختلفة من الأورام، وتحديد شكلها وخصائصها، والوصول إلى وسائل دقيقة للتعرف عليها، موضحًا أن المركز أجرى بالفعل أبحاثًا على هذا النوع من الخلايا في أحد أنواع السرطان التي تحدث عنها خلال اللقاء.