قال الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علوم المناعة ومدير مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، إنّ عدم إجراء الكشف الدوري قد يؤدي إلى اكتشاف الإصابة بالسرطان في مرحلة متأخرة، موضحًا أنّ المريض الذي يكتشف إصابته في هذه الحالة يجب أن يتوجه إلى الطبيب فورًا، حتى يبدأ تقييم حالته وتحديد الخطوات الطبية المناسبة.

وأضاف في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ المريض يمكنه التوجه في البداية إلى طبيب عام، الذي يحوله بدوره إلى طبيب متخصص في الأورام، موضحًا أنّ طبيب الأورام هو الشخص القادر على تحديد ما إذا كانت الحالة تحتاج إلى تدخل جراحي أو إلى بروتوكول علاجي معين، ولذلك يجب أن يكون هو المرشد للمريض خلال رحلة العلاج.

وأكد سالم أنّ المريض وأسرته لا ينبغي أن يصابوا بالذعر بمجرد تشخيص السرطان، لأنّ نسب الشفاء ارتفعت بصورة كبيرة نتيجة التطور الذي شهدته بروتوكولات العلاج، مشيرًا إلى أنّ ما كان يثير الخوف الشديد لدى الناس في الماضي أصبح التعامل معه مختلفًا في الوقت الحالي، مع توافر علاجات أكثر تطورًا وقدرة على مساعدة المرضى.

وشدد على أنّ الأهم هو عدم التأخر في التوجه إلى الطبيب، لأنّ سرعة بدء التقييم الطبي تساعد على تحديد طبيعة الحالة واختيار المسار العلاجي المناسب، سواء كان المريض يحتاج إلى جراحة أو إلى بروتوكول علاجي آخر، مؤكدًا أنّ تطور العلاجات لا يلغي أهمية سرعة التشخيص والمتابعة مع الطبيب المتخصص.

وأوضح أنّ الطبيب المتخصص يستطيع تحديد احتياجات المريض وفقًا لحالته، وما إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي أو علاج معين، وهو ما يجعل التوجه إليه خطوة أساسية بعد ظهور نتيجة تشير إلى الإصابة، بدلًا من الانشغال بالخوف أو تأجيل الكشف والاستشارة الطبية.