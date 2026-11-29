استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، والوفد المرافق له، لبحث زيادة حركة السياحة الصينية إلى مدن المحافظة، في ضوء ما تتمتع به من شواطئ ومقومات طبيعية وأنشطة بحرية تجعلها من أبرز المقاصد السياحية المصرية.

وأكد المحافظ أن البحر الأحمر يمتلك تنوعًا سياحيًا يتيح للسائح خيارات متعددة، بين السياحة الشاطئية والرحلات البحرية والمناطق الطبيعية والصحراوية، إلى جانب ما تشهده المحافظة من تطوير لشبكة الطرق والموانئ والمنشآت الداعمة للحركة السياحية.

وأشار السفير الصيني إلى أن البحر الأحمر يمثل وجهة مفضلة للسائحين الصينيين، موضحًا أن بلاده تستهدف زيادة أعداد الزائرين إلى المحافظة خلال الفترة المقبلة، مع العمل على توسيع البرامج السياحية الموجهة للسوق الصينية.

وتناول اللقاء سبل زيادة الرحلات الجوية واستقبال المزيد من السائحين الصينيين، إلى جانب الاستفادة من تنوع المقاصد السياحية داخل المحافظة، بما يسمح بتقديم برامج تجمع بين الاستجمام والأنشطة البحرية والرحلات إلى المناطق الطبيعية.

وأوضح السفير أن عدد السائحين الصينيين إلى مصر بلغ نحو 400 ألف سائح، مع وجود ما يقرب من 30 رحلة جوية أسبوعيًا، مؤكدًا أهمية البحر الأحمر ضمن خريطة المقاصد السياحية التي تحظى باهتمام السائح الصيني.

كما أشار إلى وجود شركات صينية عاملة في مجالات متعددة داخل المحافظة، مؤكدًا اهتمام الجانب الصيني بالاستثمار في القطاعات المرتبطة بالسياحة وايضًا طاقة الرياح والعديد من الاستثمارات المختلفة في شتي المجالات ، في ظل ما توفره مدن البحر الأحمر من فرص وإمكانات متنوعة.

وأشار السفير لياو ليتشيانج إلى أن البحر الأحمر يحظى بمقومات طبيعية وجغرافية مميزة، مؤكدًا أن زيادة التعاون مع المحافظة من شأنها فتح مجالات أوسع أمام الشركات الصينية والسائحين، خاصة في ظل تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه مدنها.

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي ترحيب المحافظة بالسائحين الصينيين والمستثمرين الراغبين في العمل بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتقديم التيسيرات والتنسيق اللازم أمام المشروعات التي تضيف إلى النشاط السياحي وتفتح مجالات جديدة أمام حركة الاستثمار.

واستعرض المحافظ كذلك أعمال تطوير ميناء سفاجا، وما يرتبط بها من تطوير للطرق والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة السياحة البحرية ويزيد قدرة المحافظة على استقبال السفن والزائرين، إلى جانب ما تشهده مدن البحر الأحمر من توسع في البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع السياحي.

وفي ختام اللقاء، رحب محافظ البحر الأحمر بتكرار الزيارات الصينية إلى المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في المجالات السياحية والاقتصادية، فيما قدم السفير الدعوة للمحافظ لزيارة الصين، وتبادل الطرفان الدروع التذكارية.