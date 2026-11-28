أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إحكام الرقابة على تداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي يمثل ضرورة لحماية المزارعين والحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتداول المبيدات حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة.

من جانبه قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية تم تنفيذ حملة رقابية بنطاق مركز ديرب نجم من خلال إدارة الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالشرقية بالإشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات وبمرافقة شرطة المسطحات والبيئة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمحلات غير المرخصة لتداول المبيدات بدائرة المركز مع التنبيه على التجار بضرورة السير في إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الي أنه في إطار دعم مزارعي القمح ونشر التوصيات الفنية السليمة تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح بالجمعية الزراعية بكوم حلين بمركز منيا القمح بمشاركة ممثلي معهد بحوث أمراض النباتات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديرية الزراعة بالشرقية وبحضور مسؤولي المكافحة وجهاز الجمعية الزراعية إلى جانب عدد من المزارعين من جمعيات السعديين وكفر الغنيمي وسنهوت وقمرونة وكوم حلين بهدف توعيتهم بأهم التوصيات الفنية اللازمة للعناية بمحصول القمح والوقاية من الأمراض والآفات التي قد تؤثر على إنتاجيته.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى استمرار متابعة زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمركزي الزقازيق والإبراهيمية بمشاركة اللجنة العلمية ومسؤولي الإرشاد الزراعي والإدارات الزراعية المختصة وذلك لمتابعة الحالة العامة للحقول وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين بما يسهم في نجاح الموسم الزراعي وتحقيق أفضل إنتاجية للمحصول.

واكد ان الحملات الرقابية تستمر على محلات تداول المبيدات ومواصلة الندوات الإرشادية ومتابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح بما يضمن حماية المزارعين والمحاصيل الزراعية ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي