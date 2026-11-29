أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، ثبات موقف لبنان من القضية الفلسطينية، مشددا على أن عدالة القضية الفلسطينية ستظل البوصلة لأي حل منصف ودائم لمعاناة الشعب الفلسطيني، والمرتكز لأي جهد جدي لإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقال عون، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه الأمم المتحدة في 29 نوفمبر من كل عام، إن لبنان الذي دفع ثمنا باهظا من سيادته وأمنه واستقراره على مدى عقود جراء تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، انطلاقا من إيمانه بعدالة قضيته وحرصه على نيل هذا الشعب حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، بعيدا عن الحروب والمآسي والتهجير.

وأضاف أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يقتصر على موقف سياسي أو تعبير وجداني، بل يمثل التزاما أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا بالوقوف إلى جانب حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن ما عاناه ولا يزال يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير ودمار وحصار، وما يتعرض له من انتهاكات لحقوقه الأساسية، يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل الجاد لوضع حد لهذه المأساة، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وجدد عون تمسك لبنان بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفضه لكل أشكال التهجير والتوطين، انطلاقا من الثوابت الوطنية اللبنانية والحرص على حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وفقا للقرار الدولي رقم 194.

وأكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب يبحث عن أرضه وحقوقه فحسب، بل هي أيضا قضية عدالة وكرامة إنسانية، واختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بالقيم والمبادئ التي قام عليها النظام الدولي.

واختتم عون بالتأكيد على تضامن لبنان، شعبا ودولة، مع الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه لا سلام حقيقيا ولا استقرار دائما في المنطقة من دون إنصافه وصون حقوقه الوطنية المشروعة.