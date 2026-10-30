القيادة المركزية الأمريكية:قوات الحرس الثوري لم تعد موجودة في مضيق هرمز

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قوات الحرس الثوري لم تعد موجودة في مضيق هرمز بعد أن كانت تراقبه لعقود.

وقال كوبر في تصريحات له : زرت هذا الأسبوع قواتنا في الشرق الأوسط وشاهدت ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز.



وذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز وقواتنا على يقظة للتأكد من حرية مساراته



وختم تصريحاته قائلا : ساعدنا شركاءنا في الخليج لنقل أكثر من 1.5 مليار برميل نفط منذ الصيف.



وفي وقت لاحق ؛ زار قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مضيق هرمز في 25 أكتوبر، تزامناً مع تحقيق القوات الأمريكية لمنجزٍ هام، إذ ساعدت شركاءها في منطقة الخليج على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ فصل الصيف.



اطّلع الأدميرال براد كوبر على البيئة العملياتية الراهنة أثناء تحليقه على متن مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز سي إتش-47 شينوك فوق الممر المائي الدولي.

خلال الأشهر الستة الماضية، عبرت أكثر من 3000 سفينة تجارية مضيق هرمز بنجاح، بدعمٍ من قوات القيادة المركزية الأمريكية.



وقال كوبر: "نحن مستمرون في الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا في الخليج وقطاع الشحن البحري. تؤكد هذه الزيارة التزامنا الراسخ بضمان حرية الملاحة المستمرة عبر مضيق هرمز".



تعزز هذا الزخم في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد أن نجحت القوات الأمريكية في تطهير ممرات الشحن الدولية في المضيق من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني.



وخلال الزيارة، التقى كوبر بأفراد الخدمة العسكرية الأمريكية الذين شاركوا في مهمة إزالة الألغام، مُعرباً عن شكره لهم على تفانيهم والتزامهم المستمر.



وأضاف كوبر: "تبقى طرق العبور الرئيسية في مضيق هرمز اليوم حرة وخالية من الألغام البحرية الإيرانية بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلها أفرادنا.

وتابع : نواصل تركيزنا الكامل على ضمان استمرار تدفق الحركة التجارية، بالتعاون مع شركائنا في الوكالات الأمريكية المختلفة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وقطاع الشحن البحري".



وفي الأشهر الأخيرة، عبرت أكثر من 95% من السفن التي سلكت مضيق هرمز بسلام، رغم الأعمال العدائية غير المبررة من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يبرهن بوضوح على أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يفرضون سيطرتهم على هذا الممر المائي الدولي.