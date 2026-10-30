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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني يعلن تدمير زورق حربي أمريكي في مضيق هرمز

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن قسم العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الإيراني  استهداف وتدمير زورق حربي تابع للقوات الأمريكية فجر اليوم، حيث كان يتحرك ويعمل في المنطقة التشغيلية الشرقية من مضيق هرمز .

وقال الجيش الإيراني في بيان له : بالإضافة إلى ذلك، تعرضت سفينتا نفط متجاوزتان للعدو، كانتا تتحركان في مناطق محظورة وغير آمنة في شرق مضيق هرمز دون مراعاة التحذيرات والقواعد المعلنة، وتعرضتا لأضرار واشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بالألغام البحرية.

كما حمل البيان الإيراني  الشركات المالكة لسفينتي النفط المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات ناتجة عن الحركة غير المصرح بها وعدم الامتثال للتحذيرات الأمنية والبحرية.

وختم الحيش الإيراني قائلا : نحن نحذر العدو بأن أي حركة أو تسلل أو عمل استفزازي في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه ردًا قويًا ومناسبًا.

الجيش الإيراني مضيق هرمز زورق حربي أمريكي القوات الأمريكية سفينة نفط

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