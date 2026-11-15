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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: التدخل السريع بالإسكندرية يتابع إصابة 4 أطفال إثر سقوط سقف حضانة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر، تحرك فريق التدخل السريع المحلي بالإسكندرية فور ورود بلاغ من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بشأن سقوط سقف إحدى الحضانات بمنطقة البيطاش بالعجمي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأطفال.

وتوجه الفريق ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى مقر الحضانة والمستشفى لمتابعة الموقف والاطمئنان على الأطفال، حيث تبين أن الحضانة غير مرخصة، وأن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وطفل، جرى نقلهم إلى مستشفى العجمي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبمتابعة الحالات داخل المستشفى، تبين استقرار الحالة الصحية لثلاثة أطفال، ومن المقرر خروجهم بعد الاطمئنان عليهم، بينما تستلزم الحالة الرابعة تدخلًا جراحيًا لإجراء عملية لرفع عظام الجمجمة، مع التأكيد أن حالة الطفل مطمئنة ولا توجد خطورة على حياته، وفقًا للتقييم الطبي.

وفيما يتعلق بالواقعة، قامت الشرطة بالتحفظ على صاحب العقار ومستأجرة الحضانة بقسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد فريق التدخل السريع استمرار متابعة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية للاطمئنان على الأطفال وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، مع التشديد على أهمية الالتزام باشتراطات الترخيص والسلامة داخل الحضانات، حفاظًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في متابعة البلاغات المتعلقة بسلامة الأطفال، والتعامل الفوري مع أي وقائع تعرضهم للخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وللإبلاغ عن أي انتهاكات أو مشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الأطفال فريق التدخل السريع

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