حملات على قرى وأحياء مدينة أسوان لرفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحسين مستوى الخدمات

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لتكثيف الجهود الميدانية للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين ، تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملاتها المكثفة بمختلف القرى والأحياء للتصدى للتعديات والإشغالات، وتحسين مستوى النظافة والإنارة والمرافق .

لقاءات جماهيرية ودعم المنتجات الحرفية

فى قرية غرب أسوان، برئاسة شريف فكرى، تم عقد لقاء جماهيرى مع أهالى قرية الكوبانية لمناقشة مطالبهم المتعلقة بالصرف الصحى والتعليم، وتنفيذ حوار مجتمعى لتوعيتهم بأهمية تقنين الأوضاع، إلى جانب عرض مشغولات يدوية ومنتجات حرفية من خلال مبادرة لوحدة تكافؤ الفرص لدعم مهارات وإبداعات المشاركات ، كما تم رفع الرمال من الطريق الرئيسى لمدخل القرية بالطريق الصحراوى، ومتابعة صيانة أعمدة الإنارة والمحولات، ورفع تراكمات القمامة بالقرى والنجوع التابعة.

صيانة الإنارة وتحسين المرافق

وفى قرية أبو الريش بحرى، برئاسة فاطمة صالح، تمت متابعة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بطريق مصر أسوان الزراعى والكورنيش الجديد وبهاريف والأعقاب بحرى وموقف الأقاليم، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.

وفى قرى وادى كركر، برئاسة حمدى يس، تمت متابعة صيانة وتطهير خطوط الصرف الصحى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بالقرية الخامسة، إلى جانب أعمال الزراعة والتشجير بمنطقة الخدمات.

إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات

فى حى جنوب المدينة، برئاسة مصطفى حزين، تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى حالتين، ومصادرة 20 ألف طوبة حمراء ونقلة رمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن رفع 10 حالات إشغال بطريق كسر الحجر، تمت متابعة صيانة الإنارة وتركيب الكشافات واستكمال أعمال كوبرى المشاة بمنطقة كيما، وتنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 300 متر مربع بحى اللوتس.