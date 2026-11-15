المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته لمواجهة اليابان وديًا

يواصل المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن حمادة صدقي استعداداته لمواجهة اليابان وديًا.

ويستعد المنتخب لمواجهة اليابان وديًا الثلاثاء المقبل، في أولى محطات الإعداد لكأس الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي: حمادة صدقي، المدير الفني والصقر أحمد حسن، مديرًا للمنتخب، وعادل مصطفى، مدربًا عامًا، وأحمد عز، مدربًا مساعدًا، وعصام الحضري، مدربًا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد، مخططًا للأحمال.

وضمت القائمة 28 لاعبًا هم: عبدالمنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، حازم جمال، أحمد عابدين، عبدالله بوستانجي ، سيد أسامة، معتز محمد، محمد إبراهيم، مروان حجي، إياد صلاح، مهاب سامي، مؤمن شريف، أحمد خالد كباكا، تيبو جبريال، سليم طلب، أحمد عاطف، أحمد وحيد، معاذ عبدالسلام، عمر عبدالمجيد ، عمر ياسر ، محمد عصام، عمر معوض، عمر خضر، أحمد شرف، محمد رأفت، وحمزة حسان.